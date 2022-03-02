Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Євреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва й вимагають миру

Світлана КізіловаСереда, 2 березня 2022, 22:23
скрин

Кияни, які постраждали під час Голокосту та втратили своїх близьких у Бабиному Яру, у 2022 році змушені ховатися від російських бомб у підвалах столиці. Вони звернулися до Володимира Путіна з вимогою припинити бомбардування та відчепитися від українців.

Джерело: відео, опубліковане журналістом Александром Віндманом.

Деталі: Жінки й чоловіки похилого віку, на чию долю випали тяжкі випробування часів Голокосту, записали звернення до Путіна прямо з бомбосховища на тлі прапорів України та Ізраїлю.

Там вони ховаються від російських ракет, оскільки столицю України періодично намагаються атакувати ворожі війська як на землі так і з повітря.

Пряма мова однієї з жінок: "Я корінна киянка. У червні місяці почалася війна (Друга світова - УП). Моїх усіх рідних по маминій лінії, євреїв, забрали у Бабин Яр – і всі загинули там.

Це страхіття страшне (розпочата Росією війна - УП).

Путін! Щоб ти був здох! Покинь нас, покинь, сволоч… Щоб ми тебе не бачили й не чули, хто ти й що ти… Ми хочемо миру!"

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: КиїввійнаПутін
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мертвий "шматок металу на дні моря" – Нуланд про "Північний потік-2"

Будинок Усика біля Києва обстріляли

У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України

Спецслужби США не вважають, що Путін збожеволів

відеоМиколаїв приготувався зустрічати росіян шинами – Кім закликав чекати команди

фотоЗеленський у британському парламенті цитував Черчилля, а депутати аплодували стоячи 

Усі новини...
Київ
Над Києвом вночі збили російські ракети, жертв та руйнувань немає
Метро Києва перевозить пасажирів до 19.00: де і як їде
Київ: у всіх районах є вода, електрика й зв’язок, відкрито два мости
Останні новини
05:17
ООН назвала кількість загиблих цивільних українців з початку війни
05:00
Rolex зупинив експорт в РФ
04:45
Тайвань вивчає бойовий досвід України у війні з Росією для своєї стратегії
04:02
Добровольці-іноземці зможуть отримати українське громадянство
03:48
Графік евакуаційних потягів на 9 березня
03:22
Без втрат, але з перешкодами – голова ОДА про першу хвилю евакуації із Сум
02:56
МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС
02:38
США не заборонили імпорт урану з Росії – ЗМІ
02:06
Українська армія розбила дві ворожих БТГр – Генштаб
02:05
Макрон нарощує рейтинг на тлі російської загрози – опитування
Усі новини...