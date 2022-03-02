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"Світе, почуй нас, закрийте небо!" – Харківська ОДА про постійні обстріли

Середа, 2 березня 2022, 23:09

У Харківській облдержадміністрації закликають світову спільноту закрити небо, адже місто перебуває під постійними обстрілом. 

Джерело: заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у Facebook 

Деталі: Семенуха уточнив, що прямо зараз Харків перебуває під російськими обстрілами літаків та крилатих ракет. 

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Заступник керівника ОДА звернувся до користувачів соціальних мереж, депутатів Європейського парламенту та ЗМІ. 

Що передувало: У Харкові пролунали вибухи за кілька хвилин після того, як у місті оголосили повітряну тривогу. Йдеться про два ракетних удари у один із штабів територіальної оборони міста. 

Теми: Харківвійна
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