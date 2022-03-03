"Світе, почуй нас, закрийте небо!" – Харківська ОДА про постійні обстріли
Четвер, 3 березня 2022, 02:09
У Харківській облдержадміністрації закликають світову спільноту закрити небо, адже місто перебуває під постійними обстрілом.
Джерело: заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у Facebook
Деталі: Семенуха уточнив, що прямо зараз Харків перебуває під російськими обстрілами літаків та крилатих ракет.
Заступник керівника ОДА звернувся до користувачів соціальних мереж, депутатів Європейського парламенту та ЗМІ.
Що передувало: У Харкові пролунали вибухи за кілька хвилин після того, як у місті оголосили повітряну тривогу. Йдеться про два ракетних удари у один із штабів територіальної оборони міста.
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