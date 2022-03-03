"Світе, почуй нас, закрийте небо!" – Харківська ОДА про постійні обстріли

У Харківській облдержадміністрації закликають світову спільноту закрити небо, адже місто перебуває під постійними обстрілом.

Джерело: заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у Facebook

Деталі: Семенуха уточнив, що прямо зараз Харків перебуває під російськими обстрілами літаків та крилатих ракет.

Заступник керівника ОДА звернувся до користувачів соціальних мереж, депутатів Європейського парламенту та ЗМІ.

Що передувало: У Харкові пролунали вибухи за кілька хвилин після того, як у місті оголосили повітряну тривогу. Йдеться про два ракетних удари у один із штабів територіальної оборони міста.