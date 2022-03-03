Україна отримала з Естонії другу партію Джавелінів
Четвер, 3 березня 2022, 02:39
З Естонії до України надійшла друга партія протитанкових ракетних комплексів Javelin.
Джерело: Міноборони Естонії у Twitter
Дослівно: "Друга партія переданих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin прибула в Україну. Від прийняття рішення про постачання до доставки пройшло кілька днів", - йдеться у повідомленні.
Деталі: Раніше завдяки рішенню Німеччини та Фінляндії погодити постачання зброї Україні, Естонія отримала можливість відправити гаубиці. Також озброєння Україні направили багато європейських країн.
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