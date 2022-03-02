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Україна отримала з Естонії другу партію Джавелінів

Світлана КізіловаСереда, 2 березня 2022, 23:39

З Естонії до України надійшла друга партія протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Джерело: Міноборони Естонії у Twitter

Дослівно: "Друга партія переданих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin прибула в Україну. Від прийняття рішення про постачання до доставки пройшло кілька днів", - йдеться у повідомленні.

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Деталі: Раніше завдяки рішенню Німеччини та Фінляндії погодити постачання зброї Україні, Естонія отримала можливість відправити гаубиці. Також озброєння Україні направили багато європейських країн.

Теми: зброяЕстоніяУкраїнавійна
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