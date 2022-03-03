Україна отримала з Естонії другу партію Джавелінів

З Естонії до України надійшла друга партія протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Джерело: Міноборони Естонії у Twitter

Дослівно: "Друга партія переданих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin прибула в Україну. Від прийняття рішення про постачання до доставки пройшло кілька днів", - йдеться у повідомленні.

Деталі: Раніше завдяки рішенню Німеччини та Фінляндії погодити постачання зброї Україні, Естонія отримала можливість відправити гаубиці. Також озброєння Україні направили багато європейських країн.