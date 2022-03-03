Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов: Багато людей у РФ вважають, що Путін має вади здоров’я

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 02:40
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що останнім часом багато людей у Росії вважають президента країни Володимира Путіна нездоровим.

Джерело: Данілов в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова: "Переважна більшість співробітників російських компаній, росіян, які займають високі посади, не розуміють останнім часом логіку дій, які є у Путіна. Дуже багато людей вважають, що він має зовсім якісь вади зі здоров’ям, і те, що зараз відбувається – це наслідки цього процесу".  

"Коли він проводить зустрічі зі своїми підлеглими, він сидить від них на відстані до 15-20 метрів. Я не знаю, що там у нього відбувається. Але коли людина не контактує з людьми, може бути багато таких процесів, коли вже треба до лікарів звертатися".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ДаніловПутінРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Евакуацію з Сум продовжили ще на день

США перекидають до Польщі батареї Patriot

МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС

Мертвий "шматок металу на дні моря" – Нуланд про "Північний потік-2"

Будинок Усика біля Києва обстріляли

У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України

Усі новини...
Данілов
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Данілов вважає процес перемовин з РФ дуже небезпечним
Якщо ворог вважає, що Україна буде тільки захищатися, він помиляється – Данілов
Останні новини
08:56
Держдеп радить перед поїздкою в Україну скласти заповіт і здати зразки ДНК
08:54
Росія вигадала ще один аргумент для нападу на Україну
08:31
відеоАвіаудари по Сумщині: з-під завалів врятували 5 людей
08:19
НБУ рекомендує не вивозити готівкову гривню за кордон
08:00
ЗМІ: США послаблять санкції проти Венесуели в обмін на постачання нафти
07:56
Харківщина: критично в Ізюмі, під прицілом обленерго й ТЕЦ
07:45
Bellingcat назвав найслабшу сторону російської армії
07:30
Росія може залучити 800 бійців із Придністров'я до війни в Україні – Генштаб 
07:29
Майже 80% американців підтримують відмову від купівлі нафти і газу з РФ
07:23
відеоЗСУ на Харківщині знищили колону військової техніки
Усі новини...