Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов: Багато людей у РФ вважають, що Путін має вади здоров’я

Катерина ТищенкоСереда, 2 березня 2022, 23:40
Данілов: Багато людей у РФ вважають, що Путін має вади здоров’я
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що останнім часом багато людей у Росії вважають президента країни Володимира Путіна нездоровим.

Джерело: Данілов в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова: "Переважна більшість співробітників російських компаній, росіян, які займають високі посади, не розуміють останнім часом логіку дій, які є у Путіна. Дуже багато людей вважають, що він має зовсім якісь вади зі здоров’ям, і те, що зараз відбувається – це наслідки цього процесу".  

Реклама:

"Коли він проводить зустрічі зі своїми підлеглими, він сидить від них на відстані до 15-20 метрів. Я не знаю, що там у нього відбувається. Але коли людина не контактує з людьми, може бути багато таких процесів, коли вже треба до лікарів звертатися".

Теми: ДаніловПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Данілов
Чи доцільне здобуття другої вищої для чоловіків, вирішуватиме Міносвіти – Данілов 
Цілі в Росії за 1 500 км уже не проблема − Данілов
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данілов показав випробування українських ракет
Останні новини
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
Усі новини...
Реклама: