Данілов: Багато людей у РФ вважають, що Путін має вади здоров’я

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що останнім часом багато людей у Росії вважають президента країни Володимира Путіна нездоровим.

Джерело: Данілов в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова: "Переважна більшість співробітників російських компаній, росіян, які займають високі посади, не розуміють останнім часом логіку дій, які є у Путіна. Дуже багато людей вважають, що він має зовсім якісь вади зі здоров’ям, і те, що зараз відбувається – це наслідки цього процесу".

"Коли він проводить зустрічі зі своїми підлеглими, він сидить від них на відстані до 15-20 метрів. Я не знаю, що там у нього відбувається. Але коли людина не контактує з людьми, може бути багато таких процесів, коли вже треба до лікарів звертатися".