Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибухи в Києві: протиповітряна оборона збила ворожі об’єкти – Нацполіція

Четвер, 3 березня 2022, 08:50

За попередньою інформацією, звуки вибухів у Києві вночі спричинило те, що сили ППО збили російські повітряні об'єкти.

Джерело: Національна поліція, цитує Суспільне

Деталі: Вибухи в Києві чули у різних районах, а перед цим пролунав сигнал повітряної тривоги.

Дослівно: "Під час моніторингу інтернет-ресурсів встановлено інформацію, що в ніч з 2 на 3 березня у м. Києві відбулося декілька вибухів (3-4 вибухи).

Заявки від населення до ДСНС не надходили.

За попередньою інформацією повітряні об’єкти були збиті силами ППО.

Інформація про кількість та місце вибухів уточнюється".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Київвибухвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У РФ із "жалем" визнали, що проти України воюють їхні строковики і здаються у полон

фото, відеоУ Скадовськ зайшли військові РФ, із міськради винесли комп'ютери

Кулеба розповів про очікування від переговорів з Лавровим

Росія вже каже, що не хотіла повалити владу в Україні

відео"Три дні на захоплення Харкова": СБУ оприлюднила свідчення полоненого начальника взводу

ДСНС: ворог обстріляв приватні будинки, вбив десятки дорослих та дітей за добу

Усі новини...
Київ
Над Києвом вночі збили російські ракети, жертв та руйнувань немає
Метро Києва перевозить пасажирів до 19.00: де і як їде
Київ: у всіх районах є вода, електрика й зв’язок, відкрито два мости
Останні новини
17:27
Лідери ЄС розділилися щодо членства України – ЗМІ
17:20
аудіоВійна: у ворога великі проблеми із забезпеченням – перехоплення СБУ
17:19
Глибоко стурбовані, але: Philip Morris та British American Tobacco залишаються в РФ
17:15
Низка військових РФ вирішили лишитися в Україні: у Росії на них приходять похоронки
17:12
ЧАЕС підключили до резервних генераторів: але їх вистачить на 2 дні
16:58
інфографікаУкраїнці не згодні на умови Путіна, особливо щодо Криму й Донбасу – опитування
16:57
доповнено, фото, ВІДЕОЗагарбники авіаударом знищили дитячу лікарню в Маріуполі
16:49
Британські військові порушать закон, якщо поїдуть воювати в Україну - глава Міноборони
16:46
Bloomberg: ФРН перешкоджає відключенню Сбєрбанку від SWIFT
16:41
Окупанти зривають евакуацію з Бучі - міськрада
Усі новини...