Резніков: Окупанти злякалися ганебної поразки і взялися за злочини проти людяності. Переможемо!

Українська армія вже знищила тисячі окупантів істільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн, зараз важливо зосередитися на тотальному спротиві.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook

Пряма мова: Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні? Виявилося – 168.

168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень.

Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких – майже 90%.

Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування. Це самовідданість кожного з вас".

Деталі: Міністр згадав медиків, рятувальників, комунальників, залізничників, журналістів, фінансистів, які тримають свій фронт.

Резінков особливо відзначити голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які наразі на передовій. Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи.

За словами міністра, українська армія вже знищила тисячі окупантів істільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн.

Можливості наших Збройних Сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони.

Українські повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі.

Резніков нагадав, що закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога - метастази, які він намагається протягнути по нашій землі.

Пряма мова: "Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи.

Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз як ніколи у нас є усі підстави бути впевненим у собі. І у тих, хто поряд. Ми обов’язково переможемо.

Слава Україні!"