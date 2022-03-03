Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Метро Києва перевозить пасажирів до 19.00: де і як їде

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 березня 2022, 10:56

У Києві наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00.

Джерело: речниця столичного метрополітену Наталка Макогон у Facebook

Деталі: Рух по червоній лінії організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет"

По синій лінії поїзди курсують ст. "Героїв Дніпра" -  ст. "Теремки" без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія працює від станції "Сирець" до станції "Видубичі.

Без  зупинки на станціях: "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота".

Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

Макогон звертає увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Наголошується, що підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

Також 3 березня у Києві для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький мости

Це стосується і приватного, і громадського транспорту.

Із 08:00 до 19:00 наземний транспорт працює у скороченому складі і лише за тими маршрутами, де можливо забезпечити перевезення.

Водіям суворо заборонено пересуватися смугою громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстрених служба, а також військовій техніці і транспорту.

Міська влада закликає не виїжджати у місто без нагальної потреби.

Теми: метроКиїввійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСтовп режиму РФ Євтушенков: журналісти знайшли в ЄС елітне майно олігарха

оновленоРосійські загарбники все ще контролюють периметр Енергодара – мер міста

Ердоган передав Путіну слова Зеленського про готовність до прямих переговорів

оновленоТретій раунд переговорів пройде 7 березня

Путіну світить в'язниця, його ув'язнення є реальним – прокурор Нюрнберзького процесу

Окупантів повністю вибили з Миколаєва, багато трофейної техніки – ОДА

Усі новини...
метро
У столичному метро поліція виявила 5 диверсантів: один заховав набої в іграшку
Від російських бомб у метро Києва наразі укриваються 15 тисяч людей
З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз
Останні новини
00:33
Visa та Mastercard повністю виходять з РФ
00:32
100 тисяч людей вступили до тероборон по Україні
00:31
У Дерипаски можуть націоналізувати кар’єр кварцитів у Глухові
00:30
Путін планує виплачувати валютні борги перед США та ЄС рублями
00:12
Маріуполь у блокаді: ворог фактично взяв у полон 400 тисяч українців
23:55
Зеленський: Транш Єврокомісії забезпечить гідні умови перебування біженців у ЄС
23:41
відеоПовітряні сили дали підсумок дня: 9 збитих "пташок" ворога, є хет-трик
23:39
фотоУ Львові "евакуювали" Христа з Вірменського собору
23:39
Євросоюз виділяє пів мільярда євро на допомогу біженцям, вони можуть жити в ЄС рік
21:56
виправленоПомічника нардепа зі "Слуги народу" зловили на шпигунстві для Росії
Усі новини...