Метро Києва перевозить пасажирів до 19.00: де і як їде
У Києві наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00.
Джерело: речниця столичного метрополітену Наталка Макогон у Facebook
Деталі: Рух по червоній лінії організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет"
По синій лінії поїзди курсують ст. "Героїв Дніпра" - ст. "Теремки" без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого".
Зелена лінія працює від станції "Сирець" до станції "Видубичі.
Без зупинки на станціях: "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота".
Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".
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Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.
Макогон звертає увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Наголошується, що підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.
Також 3 березня у Києві для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький мости
Це стосується і приватного, і громадського транспорту.
Із 08:00 до 19:00 наземний транспорт працює у скороченому складі і лише за тими маршрутами, де можливо забезпечити перевезення.
Водіям суворо заборонено пересуватися смугою громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстрених служба, а також військовій техніці і транспорту.
Міська влада закликає не виїжджати у місто без нагальної потреби.