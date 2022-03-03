Метро Києва перевозить пасажирів до 19.00: де і як їде

У Києві наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00.

Джерело: речниця столичного метрополітену Наталка Макогон у Facebook

Деталі: Рух по червоній лінії організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет"

По синій лінії поїзди курсують ст. "Героїв Дніпра" - ст. "Теремки" без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія працює від станції "Сирець" до станції "Видубичі.

Без зупинки на станціях: "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота".

Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

Макогон звертає увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Наголошується, що підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

Також 3 березня у Києві для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький мости

Це стосується і приватного, і громадського транспорту.

Із 08:00 до 19:00 наземний транспорт працює у скороченому складі і лише за тими маршрутами, де можливо забезпечити перевезення.

Водіям суворо заборонено пересуватися смугою громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстрених служба, а також військовій техніці і транспорту.

Міська влада закликає не виїжджати у місто без нагальної потреби.