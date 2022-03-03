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"Кожен зрадник буде покараний": СБУ доповіла про спійманих диверсантів і поплічників ворога

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 березня 2022, 13:38

Українська спецслужба звітує про викритих за добу зрадників і диверсантів, які діють на користь окупантів.

Джерело: СБУ

Деталі: Зокрема: СБУ затримала коректувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром.

Київ:

Спецпризначенці СБУ нейтралізували диверсійну групу ворога. Її головним завданням був збір даних про розташування військових частин на території столиці. Вцілілих диверсантів передали правоохоронцям.

Запоріжжя:

Затримано місцевого мешканця, який за гроші погодився допомогти ворогу – фотографував укріплення військових у місті та відправляв дані російським кураторам.

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Луганщина:

СБУ викрила зрадників серед посадовців місцевих органів влади.

Слідчі розслідують державну зраду керівників Марківської та Міловської об’єднаних територіальних громад Луганської області, що перейшли на бік ворога. Вони закликали місцевих мешканців не чинити спротив російським окупантам та сприяли воєнній агресії проти України.

Черкащина:

Двох зрадників СБУ викрила також у місті Сміла. Посадовці місцевих органів влади планували перейти на бік ворога та допомагати загарбникам. Наразі триває слідство, їм загрожує 15 років позбавлення волі.

Дослівно: "СБУ нагадує, що державна зрада – один із найтяжчих злочинів. І кожен зрадник буде покараний!"

Теми: СБУвійна
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