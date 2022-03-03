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У журналістів свій фронт. Підтримайте УП!

"Українська правда"Четвер, 3 березня 2022, 15:40

В Україні вже ніхто не рахує дні тижня від понеділка, всі лічать дні від початку війни. І кожен, хто вважає себе українцем — на своїй рідній землі чи за кордоном, докладає зусиль, аби наблизити час нашої перемоги.

Кожен боронить державу, як може. Редакція "Української правди" робить те, що вміє найкраще — шукає, перевіряє і публікує інформацію. І ця робота, без перебільшення, допомагає рятувати життя і впливати на хід подій. 

Війна не застала нас зненацька — ми вірили у краще, але готувалися до найгіршого. Тому попри початок воєнних дій, попри повітряні тривоги, перебої зі світлом та зв’язком наші редактори новин не переставали працювати ні на хвилину.

Аналітика показує, що "Українська правда" у перші дні війни була другим за популярністю сайтом в Україні після Google. Щодня нас читають близько 8 мільйонів людей у різних куточках планети.

Ми відчуваємо свою відповідальність за вчасне і правдиве інформування світу про події, які відбуваються зараз в Україні. Ми радіємо, коли випускаємо історії, що заспокоять і підбадьорять людей, ми сумуємо, коли пишемо про втрати.

Усвідомлюючи, що інформація має швидко і легко завантажуватися, ми не ставимо у новини жодної зайвої фотографії чи відео. 

І ми також тимчасово відключили усі рекламні банери.

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Це ризикований крок з точки зору фінансового забезпечення роботи редакції. Але ми пішли на нього, сподіваючись, що знайдуться люди, а точніше компанії, які поки не зможуть побачити свою рекламу на УП, але захочуть нас підтримати. Саме для них і залишаємо наші реквізити нижче:

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