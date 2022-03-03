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Обвал економіки та трильйони на підтримку банків – наслідки санкцій для РФ

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 17:11

Падіння ВВП Росії внаслідок накладання західних санкцій може перевищити 10% ВВП. І це – далеко не всі проблеми для російської економіки.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані міститься в доповіді, оприлюдненій російським порталом Frank Media

Як зазначається, ця доповідь мала оцінювати наслідки введення Заходом жорстких санкцій і був підготовлений експертами російського Центробанку, а також двох найбільших банків: Сбербанку та ВТБ, та представлений керівництву РФ.

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Втім, доповідь базувалася на припущенні, що військова агресія РФ не вийде за межи Донбасу. Тож, введені санкції виявилися сильнішими навіть за "жорсткий сценарій". Зокрема, не розглядалася можливість накладання санкцій проти Центробанку РФ.

Втім, навіть за такого сценарію, фінансисти пророкують катастрофічні наслідки для російської економіки.

Так, ВВП Росії впаде щонайменше на 10%, кількість безробітних зросте з 4% до 12%, а базова ставка Центробанку зросте до 20-20% (наразі – 20%).

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Ще одна проблема – необхідність термінової докапіталізації банків, що попали під санкції. Це потребуватиме  5-6 трлн рублів (за нинішнім курсом – 45-51 млрд євро).

Також очікуються довгострокова затримка економічного розвитку через технологічне ембарго.

Втім, як зазначається, нинішні санкції, ведені за агресії проти України, виявилися набагато жорсткішими.

Детальніше про ефект західних санкцій проти РФ можна почитати у статті Пекельний коктейль санкцій: як Захід каратиме економіку РФ

Теми: санкціїРосія
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