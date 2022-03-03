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Як КНДР: Канада посилює економічні санкції проти РФ і Білорусі

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 18:22

Канада посилила економічні санкції проти РФ і Білорусі за збройну агресію проти України.

Як повідомляє Globalnews, про це 3 березня заявила міністерка закордонних справ Христя Фріланд, пише "Європейська правда".

Обидві країни позбавляють статус "найбільш бажаного торгового партнера" за правилами СОТ. Досі його з Канадою не мала лише Північна Корея.  

"Це означає що Росія і Білорусь більше не будуть отримувати переваги, зокрема низькі тарифи, які Канада пропонує іншим членам СОТ. Натомість для РФ і Білорусі тариф становитиме 35% на продукцію, яку вони експортують до Канади", - пояснила Христя Фріланд.

Вона додала, що закликатиме союзників і партнерів вдатися до такого самого кроку. 

Христя Фріланд нагадала, що Канада також оголосила санкції проти 10 посадовців "Роснефти" і "Газпрому", а загальна кількість осіб у санкційному списку у відповідь на агерсію РФ проти України з 2014 року вже перевищує 1000. 

Теми: санкціїРосіяБілорусь
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