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Російські військові бомбардують передмістя Сум

Четвер, 3 березня 2022, 20:28

Російські військові у четвер близько 18:00 почали бомбардувати передмістя Сум.

Джерело: керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на Facebook.

Дослівно: "Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення. Це вже не Путін. Путін – божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини. Просто незрозуміло, чому".

Живицький зазначив, що вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська.

Наразі вирішується питання про те, як вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки "перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії".

Голова ОДА також повідомив, що в Охтирці на Сумщині немає опалення й електроенергії.

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