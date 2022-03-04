Україна стає учасником центру передових технологій з кібероборони НАТО

Україна стає учасником-контрибутором Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (ОЦПТКО).

Джерело: Міноборони у Facebook

Дослівно: "Цього тижня пройшло засідання керівного комітету Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО. Представники 27 країн-спонсорів у складі керівного комітету одностайно проголосували за те, аби прийняти Україну до складу Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО в якості учасника-контрибутора".

Деталі: Зазначається, що участь України в роботі Центру посилить обмін кібердосвідом з іншими країнами-учасницями.

Київ може поділитися цінним досвідом з перших рук щодо деяких супротивників у царині кібербезпеки, який можна буде використати для подальших досліджень, навчання та тренування.

Пряма мова міністра оборони Естонії Каллє Лаанєта: "Вітаємо рішення членів ОЦПТКО НАТО, що погодилися на членство України".