У Росії почали обмежувати продаж продуктів
П'ятниця, 4 березня 2022, 21:30
Торгова мережа "Ашан" обмежила у своїх російських магазинах продаж борошна та цукру.
Джерело: Медуза
Деталі: Компанія пішла на такий крок через зростання попиту.
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В "Ашані" стверджують, що запасів достатньо, а обмеження потрібні, щоб товари були на полицях.
Що передувало: Після масштабного вторгнення Росії в Україну економіку країни-агресора обклали санкціями. Вони вже позначилися на рівні життя росіян.
Напад на Україну може зашкодити економіці Росії так само, як і її дефолт 1998 року, вважає JPMorgan Chase.
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