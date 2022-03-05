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На Харківщині ЗСУ йдуть у контрнаступ проти російських окупантів

Денис КарловськийСубота, 5 березня 2022, 00:32

За словами очільника Харківської військової адміністрації, українські військові перейшли в контрнаступ проти російських загарбників у межах області. 

Джерело: голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі в національному телеефірі

Пряма мова Синєгубова: "Вони (Збройні Сили України – ред.) витримали той напад, який був від агресора, і зараз вони не те, що дають відсіч, а й вже перейшли до контрнаступу. Наприклад, лінію ворога вони відсунули у сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону... 

Розуміючи про це, ворог практично втратив всі свої наступальні ресурси, він своєю броньованою технікою так масовано вже не йде. Просто прощупує – там вийшло 4-5 танків, їх наші Збройні сили знищили – і все, вони порозбігалися. Була доповідь 10 хвилин тому: наші знищили три ворожі танки, четвертий просто покинули, і він перейшов до ЗСУ в якості трофею".

Деталі: На думку Синєгубова, російські окупанти вдаються до рактених та авіаударів по цивільній інфраструктурі через неможливість здобути перемогу в бою із Збройними Силами.

Посадовець запевнив, що в окремих районах міста є проблеми з водо-, тепло та електропостачанням, але загалом у місті є забезпечення в будинках. Однак, як він пояснив, у разі влучення снарядів чи бомб, проживати в будинках навколо епіцентру вибуху вже немає, тому відновлювати водо- чи електропостачання немає сенсу.

Очільник області сказав, що в Харкові організували три логістичні центри, до яких постачають медикаменти та продукти харчування. Він запевнив, що спільно з волонтерами та працівниками адміністрації вони розподіляють продукти харчування всім мешканцям. Проте до околиць міста важко передати продукти та медикаменти, зокрема до районів ХТЗ та Північної Салтівки.

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Передісторія: 

  • Мер міста Ігор Терехов запевнив, що жодна влада не збирається здавати Харків. Перед цим у соцмережах почали поширювати фейки, буцімто Терехову дали 72 години для підготовки до капітуляції перед російськими окупантами.
  • За словами мера, ситуація в місті важка, і міська влада потребує організувати "гуманітарні коридори" для забезпечення критичних запасів медикаментів та продуктів харчування.

Теми: ХарківвійнаРосіябойові дії
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