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Миколаїв: Окупанти відійшли від аеропорту, у самому місті ворога немає 

Роман КравецьП'ятниця, 4 березня 2022, 21:52

У Миколаєві ворожі війська відійшли від аеропорту "Кульбакіне" до авіаремонтного заводу. 

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

Пряма мова: "Зараз уже не стріляють. Відійшов ворог від аеропорту "Кульбакіне". Відійшов до Миколаївського авіаремонтного заводу. Там уже нічого немає, ми все вивезли. Ситуація невесела, але як є. Ми на них чекаємо".

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Деталі: У своєму зверненні Кім також підтримав Херсон та закликав містян не здаватися. 

Пряма мова: "Ну а ми своє не здамо, оборонятимемося чим можемо і поки що можемо. У самому місті ворогів немає. Можемо спати спокійно, я так думаю"

Що було раніше:  4 березня у передмістях Миколаєва тривали бої між українськими захисниками та російськими окупантами, зокрема ЗСУ вибили ворожі підрозділи з аеродрому "Кульбакіне".

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Теми: Миколаїввійна
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