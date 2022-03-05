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З початку вторгнення окупанти поранили більше 840 дітей – Данілов

Мазуренко Альона Субота, 5 березня 2022, 01:08

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що з початку російського вторгнення окупанти в Україні поранили більше 840 дітей.

Джерело: Данілов в ефірі українського об'єднаного телебачення

Пряма мова: "На сьогоднішній день (4 березня - ред.) більше ніж 840 дітей є, на жаль, пораненими у цій війні".

Деталі: Данілов подякував українським медикам за важку працю в умовах війни.

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Теми: ДаніловдітиРосіявійна
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