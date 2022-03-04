Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський показав себе у робочому кабінеті і підзняв Єрмака

Роман КравецьП'ятниця, 4 березня 2022, 23:18

Президент Володимир Зеленський опублікував відео на доказ того, що перебуває на робочому місці у Києві.

Джерело: Зеленський у Instagram.

Пряма мова: "Кожні два дні з’являється інформація, що я кудись втік з України, з Києва, з Офісу. Як бачите, я знаходжуся тут на місці".

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Деталі: У відеозверненні з робочого кабінету президент також показав керівника ОПУ Андрія Єрмака.

Пряма мова Зеленського: "Ми працюємо, ми любимо побігати, але зараз немає часу".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ЗеленськийАндрій Єрмаквійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Противник несе значні втрати і вже змушений оборонятись – Генштаб

На Сумщині поліція з мешканцями взяли в полон 29 російських окупантів

Сили спротиву звільнили від росіян 5 населених пунктів на Чернігівщині

фото 11 березня готують 12 гуманітарних коридорів для евакуації – Верещук

фотоЛукашенко полетів до Путіна

Росія відреагувала на дозвіл хейтити росіян і Путіна в Facebook

Усі новини...
Зеленський
Зеленський – європейцям: "Не мовчіть. Якщо Україна впаде – впаде вся Європа"
На подвір’я президентської дачі впав уламок ракети. Зеленський віджартувався
Путін відмовився від прямої розмови із Зеленським
Останні новини
14:20
У Путіна кажуть, що умов для дефолту РФ немає: є "запас" для виплат боргів у рублях
14:16
Лукашенко в Москві заявив, що Україна хотіла напасти на Білорусь - покаже Путіну "якісь карти"
14:12
ВІДЕОРосійські війська планують оточити Одесу не з моря, а суходолом з Миколаївщини – Труханов
14:00
Путін сказав Лукашенкові про "позитивні зрушення" на переговорах з Україною
13:54
Британія ввела санкції проти 386 депутатів Держдуми Росії
13:53
Укрпошта відновлює доставку інтернет-замовлень
13:45
На ЧАЕС Путін готуює теракт, щоби звинуватити Україну – ГУР
13:36
Харків’ян закликають йти грітися в метро, школи та садочки
13:29
Противник несе значні втрати і вже змушений оборонятись – Генштаб
13:27
Moody's знизило рейтинг Білорусі
Усі новини...