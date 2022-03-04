Президент Володимир Зеленський жорстко розкритикував відмову країн-членів НАТО запровадити безпольотну зону в небі над Україною, покепкувавши над наданням НАТО кілька десятків тон дизпалива в обмін за гибель сотень українців.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Як можна?! Pнаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною!

Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо, хоча може володіти зброєю в рази сильнішою, ніж у нас.

Ви повинні були думати про людей, про людяність. А про що ви думали на тому засіданні?

Усі люди, які загинуть з цього дня – загинуть також і через вас! Через вашу слабкість, через вашу роз’єднаність.

Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні – це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, для того, щоби ми могли спалити Будапештський меморандум? Щоб краще горіло? Але він для нас уже згорів у вогні російських військ.

Хіба такого НАТО ми хотіли?! Хіба такий Альянс ви будували?!

Сьогодні керівництво НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити "безпольотну зону".

Ви могли "закрити небо", але… Але…

Я не знаю, кого ви можете захистити і чи здатні захистити свої країни – країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє!".

Деталі: Президент розкритикував проведення саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі в цілому, назвавши його "слабким".

Проте він подякував друзям України серед країн-членів НАТО, які, попри загалом слабку позицію Альянсу, продовжують стояти пліч-о-пліч з Україною та допомогати у відсічі ворога.

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