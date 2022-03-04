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Зеленський до НАТО: Не зможете відкупитися літрами палива за літри крові українців

Денис КарловськийП'ятниця, 4 березня 2022, 22:19
Зеленський до НАТО: Не зможете відкупитися літрами палива за літри крові українців
Володимир Зеленський. ФОто: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський жорстко розкритикував відмову країн-членів НАТО запровадити безпольотну зону в небі над Україною і завив, що Північноатлантичний альянс також нестиме відповідальність за загибель українців.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Як можна?! Знаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною!

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Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо, хоча може володіти зброєю в рази сильнішою, ніж у нас.

Ви повинні були думати про людей, про людяність. А про що ви думали на тому засіданні?

Усі люди, які загинуть з цього дня – загинуть також і через вас! Через вашу слабкість, через вашу роз’єднаність.

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Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні – це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, для того, щоби ми могли спалити Будапештський меморандум? Щоб краще горіло? Але він для нас уже згорів у вогні російських військ.

Хіба такого НАТО ми хотіли?! Хіба такий Альянс ви будували?!

Сьогодні керівництво НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити "безпольотну зону".

Ви могли "закрити небо", але… Але… 

Я не знаю, кого ви можете захистити і чи здатні захистити свої країни – країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє!".

Деталі: Президент розкритикував проведення саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі в цілому, назвавши його "слабким".

Проте він подякував друзям України серед країн-членів НАТО, які, попри загалом слабку позицію Альянсу, продовжують стояти пліч-о-пліч з Україною та допомогати у відсічі ворога.

Передісторія: 

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед початком саміту попередив, що відмова Альянсу в запровадженні "безпольотної зони" означатиме, що НАТО мусить розділити відповідальність за страждання мільйонів українців. Він попросив Альянс діяти, поки не пізно й "Україну не перетворили в Сирію".
  • На саміті в Брюсселі 4 березня країни НАТО відмовились "закривати" небо над Україною. Натомість генсек НАТО Єнс Столтенберг спромігся лише попередити, що російські окупанти будуть вдаватися до ще більш жорстоких та нищівних дій проти українців у прийдешні дні війни. 
  • Після такого рішення Кулеба сказав, що українці розчаровані неспроможність НАТО бути сильним військовим союзом, здатним до захисту світу від війни.
  • Американські журналісти дізналися, що посадовці Пентаґону США вражені тим, як українські захисники вміло застосовують зброю, передану західними союзниками.

Теми: ЗеленськийНАТОвійнаРосія
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