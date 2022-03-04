В Росії блокують YouTube
П'ятниця, 4 березня 2022, 22:26
В Росії почалися проблеми з відеохостингом YouTube.
Джерело: Громадське радіо у Twitter
Деталі: Про те, що ресурс заблокований, свідчать дані сервісу Globalcheck. При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.
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В Росії почалися проблеми відеохостингом YouTube. Про те, що він заблокований свідчать дані сервісу Globalcheck. При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 4, 2022
Більше ніяких шоу на ніч, чи відео за сніданком, лише стрімка інтернет ізоляція 🌐 pic.twitter.com/C929U5he1P
Передісторія: У Росії 4 березня заброкували соцмережу Twitter, це сталося майже одразу після відключення Facebook.
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