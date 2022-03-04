Зеленський присвоїв Залужному найвище звання
П'ятниця, 4 березня 2022, 22:28
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала Валерію Залужному, головнокомандувачу Збройних Сил України.
Джерело: Звернення Зеленського.
Деталі: 4 березня президент нагородив орденами та медалями за особисту мужність та самовіддані дії заради оборони держави 76 українських героїв, з них 37 нагороджуються посмертно.
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Чому це важливо: Залужний наразі керує обороною країни.
Як відомо, до цього Залужний носив звання генерала-лейтенанта.
У 2020 році був затверджений закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців, згідно з яким найвищим званням стало звання генерала, а звання генерал-полковник тепер не існує.
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