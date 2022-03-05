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Зеленський подякував гордим українцям в окупації: Вас намагались принизити, але не вийшло

Мазуренко Альона Субота, 5 березня 2022, 01:29

Президент Володимир Зеленський подякував українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага. 

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Українці єдині від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсону. Українці ганяють ворога під Києвом, б’ють за Охтирку, карають за Гостомель, помстяться за Херсон. Наш Херсон. Український Херсон, який сьогодні намагалися принизити, але не вийшло, не дали.

Українці показали себе, не дали себе розіграти, удешевити у цинічній виставі з подачкою замість допомоги, з пропагандою замість щирості. Російські пропагандисти думали про наших людей, як про себе, а побачили, що херсонці горді і поважають себе, поважають Україну. 

Я розумію наскільки складне рішення, коли в окупації виходять проти озброєних ворогів, я відчуваю наскільки це ризиковано, але я бачу як наші люди відмовляються грати за правилами окупантів, як наші люди залишаються українцями, як наші люди залишаються з нашою державою навіть тимчасово опинившись у темряві".

Доповнюється... 

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Теми: ЗеленськийХерсонокупаціяУкраїна
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