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У вихідні буде третій раунд переговорів України й РФ – Шольц після розмови з Путіним

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 23:36
У вихідні буде третій раунд переговорів України й РФ – Шольц після розмови з Путіним
Скриншот із першого раунду переговорів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові із президентом Росії Володимиром Путіним закликав припинити бойові дії в Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова заяви із сайту голови німецького уряду: "У годинній бесіді обоє обмінялися різними точками зору. Канцлер висловив глибоке занепокоєння. Він закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та дозволити гуманітарний доступ до районів зіткнень.

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Деталі: Путін повідомив канцлеру, що Росія та Україна запланували на ці вихідні третій раунд переговорів. Лідери Німеччини та Росії домовилися провести подальші переговори найближчим часом.

У заяві Кремля йдеться, що Путін підтвердив готовність до діалогу з Україною, але за умови виконання всіх російських вимог: це нейтральний та без'ядерний статус України, демілітаризація, денацифікація, визнання окупованого Криму та суверенітету так званих "ДНР" та "ЛНР".

Раніше радник глави офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Шольц домовляється з Путіним про створення гуманітарних коридорів в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів, про що Україна і Росія домовились під час другого раунду переговорів

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Теми: ПутінШольцНімеччинавійна
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