Більша частина Повітряних сил України зберігають боєздатність – Пентагон

На думку високопосадовця міністерства оборони США, Україна зуміла зберегти більшу частину своїх Повітряних сил у боєздатному стані на дев’яту добу повномасштабної війни з Росією.

Джерело: Reuters з коментарем неназваного посадовця Пентагону

Пряма мова посадовця: "В українців досі більша частина їхніх Повітряних сил перебуває в боєздатному стані: включно з літаками, гелікоптерами, безпілотниками та системами протиповітряної оборони".

Реклама:

Деталі: Чиновник сказав, що українські Збройні Сили все ж таки понесли часткові втрати через бойові дії російських окупантів. Він, однак, не назвав конкретні цифри втрат з українського боку.

Попри це, більша частина Повітряних сил перебуває в боєздатному стані, через що російським окупантам досі доводиться перебувати в небі над Україною під загрозою знищення.

Військові експерти не приховують подив, адже плани російських окупантів передбачали знищення всієї чи майже всієї потуги Повітряних сил України в перші години нападу, зокрема завдяки ракетним ударам. Крім того, російські повітряні війська переважають українські Повітряні сили як у кількісному, так і якісному вимірах.

ВІДЕО ДНЯ

За словами американського посадовця, цей факт значно підвищив морально-психологічний стан українських військ та населення на тлі запеклих боїв із російськими окупантами.

Передісторія: