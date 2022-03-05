Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог хоче створити сухопутний коридор з окупованим Кримом – Генштаб

Ольга Глущенко Субота, 5 березня 2022, 02:07
Знищений ворожий танк. Фото Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російського вторгнення станом на завершення доби 4 березня.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та застосовує високоточну зброю.

Основні зусилля окупанти зосереджували на оточенні міст Київ та Харків.

Крім того, ворог має намір вийти на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях та у подальшому створити сухопутний коридор з окупованим Кримом".

Деталі: На Поліссі противник розпочав інженерні роботи з розгородження шляхів у районі Бородянки, ймовірно з метою подальшого висування у напрямку Києва. Окупаційні підрозділи було зупинено у районах Шибене та Катюжанка.

У районі Димера окупант продовжує створення району оборони.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

На Донецькому напрямку противник активно використовує мобілізаційний ресурс з ТОТ Донецької та Луганської областей у складі передових загонів ЗС РФ, які діють у напрямках на Харків та Маріуполь. Окупанти не полишають спроб виявити слабкі місця в обороні Маріуполя.

На Таврійському напрямку підрозділи противника зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ намагаються продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, а підрозділи зі складу 20 загальновійськової армії Західного воєнного округу ЗС РФ – роблять спроби обійти Харків та рухатися у південно-західному напрямку.

В акваторії Чорного моря, після завершення демонстраційних дій щодо готовності до проведення висадки морського десанту в районі Одеса – Затока, у зв’язку з погіршенням погодних умов, загарбник відвів корабельне угрупування та кораблі десанту у район західніше Кримського півострова.

Угруповання оборони міста Київ продовжує відбиття наступу противника, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

На білоруському кордоні з Україною продовжують перебувати БТГр зі складу 38 одшбр ЗС РБ.

Проте через відмову значної кількості військовослужбовців виконувати злочинні накази, триває робота щодо переконання особового складу виконувати завдання на території України.

Теми: війнаЗбройні сили
powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Росії заблокували Instagram

відеоРосійські літаки завдали удару по Білорусі з боку України - ЗСУ

Путін сказав Лукашенкові про "позитивні зрушення" на переговорах з Україною

Противник несе значні втрати і вже змушений оборонятись – Генштаб

На Сумщині поліція з мешканцями взяли в полон 29 російських окупантів

Сили спротиву звільнили від росіян 5 населених пунктів на Чернігівщині

Усі новини...
війна
Управління ЗАЕС контролює Україна – радник міністра внутрішніх справ
В Італії під арешт потрапили яхти ще двох олігархів Путіна
З початку війни ППО знищила 39 ворожих літаків і 40 вертольотів
Останні новини
16:54
Мера Мелітополя викрали окупанти – Офіс президента 
16:52
Єврокомісія представить план щодо поступової відмови від російських енергоносіїв
16:49
УЗ запустила сайт про пасажирські перевезення під час війни
16:47
списокРозвідка назвала 700 імен морських піхотинців РФ, які вбивають українців
16:37
В Росії заблокували Instagram
16:28
12 областей в Україні відновлюють освітній процес: коли і в якому форматі
16:24
відеоРосійські літаки завдали удару по Білорусі з боку України - ЗСУ
16:11
Лише прямі збитки від війни сягають 120 мільярдів доларів
16:06
Окупанти стрілятимуть по Білорусі, щоб втягнути у війну – Рєзніков
16:02
У ЗСУ заявили про ліквідацію російського генерал-майора
Усі новини...