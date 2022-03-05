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Трюдо їде до Європи щоб обговорити протидію РФ

"Європейська правда"Субота, 5 березня 2022, 04:53

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наступного тижня матиме велике турне європейськими країнами, що триватиме з 6 по 11 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт уряду Канади.

Як відмічається, головна мета візитів –"зміцнення солідарність Канади з європейськими партнерами та союзниками перед обличчям необґрунтованого вторгнення Росії в Україну".

"Канада разом із нашими партнерами та союзниками підтримує Україну. Під час візиту прем’єр-міністр співпрацюватиме з близькими союзниками, щоб розвивати нашу скоординовану відповідь на неспровоковану й невиправдану військову агресію Росії проти України. Він також висловить підтримку Канади у вирішенні значних гуманітарних проблем, які виникають в Україні, а також у зв’язку з втечею біженців з України",- говориться у повідомленні.

6 березня Трюдо у Лондоні зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Разом із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, вони скоординують додаткові заходи проти РФ.

8 березня канадський прем’єр поїде до Риги де матиме зустріч із головами урядів Латвії, Литви та Естонії. Вони разом планують "разом працювати над додатковою підтримкою України та іншими спільними пріоритетами". 

Також у Латвії Трюдо зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити відповідь Альянсу на триваючі напади Росії на Україну.

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В програму Трюдо також входить поїздка до Берліну та зустріч із канцлером Олафом Шольцем та  президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром., а також перемовини із польським президентом Анджеєм Дудою 10 березня у Варшаві.

Теми: КанадаЄвропаРосіявійна
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