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Радіаційний фон на Запоріжжі без змін – загрози життю немає

Ірина БалачукСубота, 5 березня 2022, 08:15
Фото npp.zp.ua

Станом на  7:00 годину ранку 5 березня радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Територіальними структурними підрозділами Державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" проведені планові моніторингові дослідження радіаційного фону. По результатам моніторингу встановлено, що радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон".

Деталі: На ранок 5 березня радіаційний фон такий:

  • м. Енергодар гамма фон 9,8-10,8 мкР/год;
  • м. Мелітополь 8-12 мкР/год;
  • смт. К-Дніпровка 9,6-11 мкР/год;
  • м. Бердянськ-10-11,7 мкР/год;
  • м. Оріхів- 12 мкР/год;
  • м. Токмак-10-11 мкР/год;
  • смт. Андріївка 12 мкР/год;
  • м. Пологи гамма фон 12-14 мкР/год;
  • м. Василівка 12 мкР/год.

Передісторія: 

  • Проти ночі 4 березня "кадировці" – підрозділ росгвардії з Чечні – влаштували стрілянину та обстрілювали будівлю ЗАЕС, через що виникла пожежа. На станції оголосили загрозу ядерної катастрофи.
  • Пізніше ЗАЕС перейшла під контроль російсько-окупаційних загонів "кадировців".
  • Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що у боях в Енергодарі загинули троє нацгвардійців.
  • В Офісі президента України вважають, що російське командування знало, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.
  • Станом на ранок 4 березня на станції працював лише один реактор. 

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Теми: Запорізька областьАЕСвійна
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