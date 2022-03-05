Радіаційний фон на Запоріжжі без змін – загрози життю немає

Станом на 7:00 годину ранку 5 березня радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Територіальними структурними підрозділами Державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" проведені планові моніторингові дослідження радіаційного фону. По результатам моніторингу встановлено, що радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон".



Деталі: На ранок 5 березня радіаційний фон такий:

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м. Енергодар гамма фон 9,8-10,8 мкР/год;

м. Мелітополь 8-12 мкР/год;

смт. К-Дніпровка 9,6-11 мкР/год;

м. Бердянськ-10-11,7 мкР/год;

м. Оріхів- 12 мкР/год;

м. Токмак-10-11 мкР/год;

смт. Андріївка 12 мкР/год;

м. Пологи гамма фон 12-14 мкР/год;

м. Василівка 12 мкР/год.

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