Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Радіаційний фон на Запоріжжі без змін – загрози життю немає

Ірина БалачукСубота, 5 березня 2022, 07:15
Радіаційний фон на Запоріжжі без змін – загрози життю немає
Фото npp.zp.ua

Станом на  7:00 годину ранку 5 березня радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Територіальними структурними підрозділами Державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" проведені планові моніторингові дослідження радіаційного фону. По результатам моніторингу встановлено, що радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон".

Деталі: На ранок 5 березня радіаційний фон такий:

Реклама:
  • м. Енергодар гамма фон 9,8-10,8 мкР/год;
  • м. Мелітополь 8-12 мкР/год;
  • смт. К-Дніпровка 9,6-11 мкР/год;
  • м. Бердянськ-10-11,7 мкР/год;
  • м. Оріхів- 12 мкР/год;
  • м. Токмак-10-11 мкР/год;
  • смт. Андріївка 12 мкР/год;
  • м. Пологи гамма фон 12-14 мкР/год;
  • м. Василівка 12 мкР/год.

Передісторія: 

  • Проти ночі 4 березня "кадировці" – підрозділ росгвардії з Чечні – влаштували стрілянину та обстрілювали будівлю ЗАЕС, через що виникла пожежа. На станції оголосили загрозу ядерної катастрофи.
  • Пізніше ЗАЕС перейшла під контроль російсько-окупаційних загонів "кадировців".
  • Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що у боях в Енергодарі загинули троє нацгвардійців.
  • В Офісі президента України вважають, що російське командування знало, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.
  • Станом на ранок 4 березня на станції працював лише один реактор. 

Теми: Запорізька областьАЕСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
Усі новини...
Реклама: