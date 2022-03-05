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До постраждалих регіонів відправили продуктові набори

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 16:32
ілюстративне фото

У регіони України відправили продуктові набори від українських виробників для постраждалих від війни та людей з вразливих категорій.

Джерело: Кабінет міністрів

Пряма мова міністра соцполітики Марини Лазебної: "До людей попрямувала частина з мільйона продуктових наборів, які зараз комплектуються на складах".

"За сприяння Мінагрополітики вже більше 130 українських виробників харчових продуктів та представників українського бізнесу долучились до цієї справи".  

Деталі: Продукти отримають люди з інвалідністю, одиноко проживаючі люди. В першу чергу доставки відбуватимуться у області, які найбільше постраждали він воєнних дій. Обласні соціальні служби забезпечують збір потреб та доставку продуктів адресатам.

Набори складаються з різноманітних круп, пластівців, готових сухих сніданків, м’ясних, м’ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.

Теми: їжапродуктивійнаКабінет міністрів
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