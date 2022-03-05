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Російські авіакомпанії масово зупиняють закордонні польоти

"Європейська правда"Субота, 5 березня 2022, 19:08

Російські авіакомпанії Аерофлот, S7, Росія та Аврора зупиняють виконання всіх міжнародних рейсів через західні санкції та закриття повітряного простору багатьма країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяви російських авіакомпаній.

Зокрема, S7 відмінила всі міжнародні рейси з сьогодні, 5 березня. Аерофлот планує це зробити з 8 березня. При цьому компанія залишає лише внутрішні рейси та рейси до Білорусі.

Також будуть скасовані рейси міжнародних напрямків авіакомпаній "Росія" та "Аврора".

Відмова російських авіакомпаній пов’язана із рекомендацією Росаівіації  обмежити виконання рейсів за кордон тим авіакомпаніям, які використовують літаки, зареєстровані в іноземних реєстрах. Також російським авіакомпанія рекомендовано призупинити виконання рейсів із країн, які приєдналися до "недружніх рішень щодо цивільної авіації РФ".

Така рекомендація Росаівіації пов’язується із планами російської влади націоналізувати літаки, які наразі взяті у лізинг російськими авіакомпаніями. В такому випадку власники повітряних суден можуть вимагати арешт російських літаків в міжнародних аеропортах.

Теми: авіа
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