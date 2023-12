"Cпроба відвернути осуд" – у Британії розкритикували "миротворчу ініціативу" РФ

Велика Британія назвала запропоновану Росією паузу у бойових діях у Маріуполі ймовірною " спробою відвернути міжнародний осуд", поки вони будуть набиратися сил для відновлення наступу.

Як повідомляє "Європейська правда", така заява міститься на twitter-сторінці британського Міністерства оборони.

"Звинувачуючи Україну в порушенні угоди, Росія, ймовірно, прагне перекласти відповідальність за поточні та майбутні жертви серед цивільного населення в місті", – йдеться у заяві.

