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"Cпроба відвернути осуд" – у Британії розкритикували "миротворчу ініціативу" РФ

"Європейська правда"Субота, 5 березня 2022, 21:30

Велика Британія назвала запропоновану Росією паузу у бойових діях у Маріуполі ймовірною " спробою відвернути міжнародний осуд", поки вони будуть набиратися сил для відновлення наступу.

Як повідомляє "Європейська правда", така заява міститься на twitter-сторінці британського Міністерства оборони.

"Звинувачуючи Україну в порушенні угоди, Росія, ймовірно, прагне перекласти відповідальність за поточні та майбутні жертви серед цивільного населення в місті", – йдеться у заяві.

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Нагадаємо, вранці 5 березня Міноборони РФ оголосило паузу у бойових діях біля міст Маріуполь і Волноваха, щоб сприяти відкриттю евакуаційних коридорів "для виходу мирного населення".  

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Однак пізніше в суботу міністерство заявило, що "жоден цивільний не зміг покинути Маріуполь і Волноваху вздовж оголошених коридорів безпеки", звинувачуючи зриві евакуації Україну.

Теми: Велика БританіяРосіявійна
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