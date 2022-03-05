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Зеленський: Транш Єврокомісії забезпечить гідні умови перебування біженців у ЄС

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 23:55
Волонтери зустрічають українських біженців у Мюнхені, Німеччина, picture alliance via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що виділення Єврокомісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови перебування українських біженців у країнах ЄС.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: Вдячний Урсулі фон дер Ляєн за ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії.

Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування".

Що передувало: Євросоюз виділяє перший транш допомоги біженцям з України у розмірі 500 млн євро.

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Крім того, українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік.

Теми: ЗеленськийЄСбіженцігроші
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