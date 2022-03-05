Зеленський: Транш Єврокомісії забезпечить гідні умови перебування біженців у ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що виділення Єврокомісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови перебування українських біженців у країнах ЄС.

Джерело: Зеленський у Twitter

Вдячний @vonderleyen 🇪🇺 за ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

Дослівно: Вдячний Урсулі фон дер Ляєн за ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії.

Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування".

Що передувало: Євросоюз виділяє перший транш допомоги біженцям з України у розмірі 500 млн євро.

Крім того, українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік.