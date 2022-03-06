Повітряні сили дали підсумок дня: 9 збитих "пташок" ворога, є хет-трик

У суботу 5 березня російські окупаційні війська втратили 9 літаків та гвинтокрилів.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Речник відомства Юрій Ігнат підбив підсумки напруженого дня роботи протиповітряної оборони України.

Отже: Три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ.

1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ

Два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ

Два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.

Також протиповітряна оборона збила БпЛА "Орлан-10" та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

Дослівно: "Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять:

44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.

Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!".

Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів".