У Львові убезпечують культурні пам’ятки через російських окупантів
У Львові ховають цінні культурні та мистецькі пам’ятки через загрозу бомбардувань чи бойових дій російських окупантів.
Джерело: Львівська міська рада з коментарем начальниці управління охорони історичного середовища Лілією Онищенко, Громадське радіо
Пряма мова Онищенко: "Скульптури обгортаємо вогнетривкою тканиною, скловатою, далі - спеціальною фольгою і насамкінець вдягаємо на них спеціальні мішки. Це не врятує фігури, якщо буде пряме потрапляння, однак при потужній ударній хвилі вони не розіб’ються на шматки і не розлетяться. Демонтувати їх не завжди є можливість, вони великі".
Деталі: У храмах і житлових будинках закривають унікальні вітражі захисними екранами, а деякі взагалі демонтують.
Скульптури обгортають вогнетривкими та захисними матеріалами, зокрема фонтани на площі Ринок біля Ратуші. Усі ці пам’ятки є частиною ансамблю світової спадщини ЮНЕСКО.
Найбільш показовим є демонтаж дерев’яної скульптури Ісуса Христа з Вірменського собору. Він був частиною середньовічного вівтаря, який пережив навіть лихоліття Другої світової війни.
Статую будуть зберігати на час російської війни в бункері.
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Всі музеї міста також демонтували експозиції та передали їх для зберігання в бомбосховищі.
У роботах із захисту та демонтажу пам’яток залучили львівські професійних реставраторів та приватних монтажерів-рекламників. Також до робіт долучились польські реставратори, які зібрали гроші для закупівлі матеріалів.
Нагадаємо: Росія проводила активні бойові дії, зокрема авіаудари в сирійському місті Алеппо, в якому також є історичні та культурні пам’ятки світової спадщини ЮНЕСКО.