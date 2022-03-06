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100 тисяч людей вступили до тероборон по Україні

Неділя, 6 березня 2022, 00:32

З початку російського вторгнення 24 лютого до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців.

Джерело:  Національна гвардія України у Facebook

Деталі: Зазначається, що після завершення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

Нагадаємо: 1 січня набув чинності закон "Про національний спротив", який регулює діяльність підрозділів тероборони в умовах воєнного та надзвичайного стану. Передовсім, до їхнього складу залучаються  ветерани армії, воєнізованих та правоохоронних підрозділів. Однак не допускатимуть тих, у кого було більше двох судимостей або засуджених за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

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Теми: армія
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