100 тисяч людей вступили до тероборон по Україні

З початку російського вторгнення 24 лютого до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців.

Джерело: Національна гвардія України у Facebook

Деталі: Зазначається, що після завершення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

Нагадаємо: 1 січня набув чинності закон "Про національний спротив", який регулює діяльність підрозділів тероборони в умовах воєнного та надзвичайного стану. Передовсім, до їхнього складу залучаються ветерани армії, воєнізованих та правоохоронних підрозділів. Однак не допускатимуть тих, у кого було більше двох судимостей або засуджених за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.