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КНДР випробувала супутник-шпигун

Неділя, 6 березня 2022, 01:37
ФОТО: GETTY

Північна Корея провела  випробування розвідувальних супутникових систем.

Джерело: Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство КНДР KCNA

Деталі: Національне управління аерокосмічного розвитку Північної Кореї (NADA) і Академія оборонних наук провели запуск "за планом розробки супутника-розвідника". Зазначається, що NADA "підтвердила надійність системи передачі та прийому даних супутника, його системи управління та різних наземних систем управління".

Запуск викликав засудження з боку урядів Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії, які побоюються, що КНДР готується провести велике випробування зброї в найближчі місяці. Вони розглядають запуски супутників КНДР як тонко завуальовані випробування технології балістичних ракет, що заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН.

Це був другий такий запуск за тиждень для випробування супутникового обладнання.

Reuters зазначає, що випробування відбулося всього за кілька днів до президентських виборів у середу в Південній Кореї, де чиновники готуються до спроби Північної Кореї запустити свій супутник-шпигун на орбіту найближчим часом.

Що передувало:  5 березня Північна Корея дев’ятий раз за 2022 рік здійснила запуск ракети, ймовірно балістичної.

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Теми: Північна Кореязброя
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