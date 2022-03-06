У Коростені російська ракета поцілила у будинок: є загиблий і травмовані
Одна людина загинула і 2 отримали травми у результаті російського ракетного удару по приватному сектору м. Коростень на Житомирщині.
Джерело: ДСНС у Telegram, поліція в Telegram
Дослівно ДСНС: "Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Коростень загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі".
Деталі: З підвального приміщення врятували 5 дітей.
За даними поліції, у Коростені декілька з осель зруйновані вщент, ще низка мають пошкодження стін, дахів, вікон тощо.
Нині тривають роботи із розбору завалів, відновлення комунікацій.
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи місцевих відділків поліції. Вони документують наслідки воєнних злочинів ворога та надають необхідну допомогу людям.