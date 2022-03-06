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У Коростені російська ракета поцілила у будинок: є загиблий і травмовані

Ірина БалачукНеділя, 6 березня 2022, 08:56
Коростень. Фото ДСНС

Одна людина загинула і 2 отримали травми у результаті російського ракетного удару по приватному сектору м. Коростень на Житомирщині.

Джерело: ДСНС у Telegram, поліція в Telegram

Дослівно ДСНС: "Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Коростень загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі". 

 
Фото ДСНС

Деталі: З підвального приміщення врятували 5 дітей. 

За даними поліції, у Коростені декілька з осель зруйновані вщент, ще низка мають пошкодження стін, дахів, вікон тощо.   

 
Фото поліції

Нині тривають роботи із розбору завалів, відновлення комунікацій. 

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи місцевих відділків поліції. Вони документують наслідки воєнних злочинів ворога та надають необхідну допомогу людям.

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Теми: ЖитомирщинаРосіявійна
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