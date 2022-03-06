Німецький біатлоніст Лессер запустив інформаційну кампанію для України

Один із лідерів збірної Німеччини з біатлону Ерік Лессер під час етапу Кубка світу у фінському Контіолахті виступав із українською символікою на своїй гвинтівці та на елементах спортивної форми. Спортсмен також запустив інформаційну кампанію для підтримки України.

Джерело: коментар української біатлоністки Анастасії Меркушиної, яку цитує Суспільне

Деталі: 5 березня на сторінках Лессера в соціальних мережах почали з'являтись пости російською мовою. Як виявилось, їх писала українська біатлоністка Анастасія Меркушина для того, аби розповісти правду про війну в Україні.

Лессер особисто звернувся до неї та запропонував допомогу в тому, що поширювати правдиву інформацію про те, що відбувається після нападу Російської Федерації на Україну.

Пряма мова Меркушиної: "Він запропонував свій простір, щоб донести правду до російських підписників. Я попереджала, що буде багато хейту і непорозуміння. Однак він сказав, що це неважливо, що окрім синьо-жовтих прапорів, він хоче допомогти ділом. У мене не вистачає слів, як я йому вдячна".

Наразі на сторінці німецького біатлоніста вийшло три пости про війну в Україні, зокрема були показані світлини із Чернігова та Сум.