У Конгресі США закликають Байдена сприяти передачі винищувачів в Україну

Член Палати представників США Майкл Маккол закликав до перекидання винищувачів до Польщі після прохання президента Володимира Зеленського до західних країн направити винищувачі в Україну.

Про це пише CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Вчора я закликав держсекретаря завершити цю угоду. Ви знаєте, українці можуть літати на російських МіГах. Але потім Польща хоче отримати ще одне замовлення, і це може бути F-16", - сказав Маккол, який перебуває в Польщі.

Маккол є республіканцем та високопоставленим членом комітету Палати представників із закордонних справ.

"Ми не маємо наміру вводити туди свої війська, але ви знаєте, чим ми можемо допомогти українському народу виграти цю війну… Я думаю, що воля українського народу перевершить волю російських військ. І якщо ми зможемо озброїти їх для самозахисту, ми переможемо росіян", - сказав Маккол.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

Раніше представник Білого дому підтвердив, що США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні.

Йдеться про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що військова допомога ЄС Україні не включатиме фінансування поставок винищувачів.

Україна наполягає, щоб ЄС, США, Канада та Британія запровадили нові санкції проти РФ та негайно надали Україні бойові літаки.