Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Конгресі США закликають Байдена сприяти передачі винищувачів в Україну

Неділя, 6 березня 2022, 21:14

Член Палати представників США Майкл Маккол закликав до перекидання винищувачів до Польщі після прохання президента Володимира Зеленського до західних країн направити винищувачі в Україну.

Про це пише CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Вчора я закликав держсекретаря завершити цю угоду. Ви знаєте, українці можуть літати на російських МіГах. Але потім Польща хоче отримати ще одне замовлення, і це може бути F-16", - сказав Маккол, який перебуває в Польщі.

Маккол є республіканцем та високопоставленим членом комітету Палати представників із закордонних справ.

"Ми не маємо наміру вводити туди свої війська, але ви знаєте, чим ми можемо допомогти українському народу виграти цю війну… Я думаю, що воля українського народу перевершить волю російських військ. І якщо ми зможемо озброїти їх для самозахисту, ми переможемо росіян", - сказав Маккол.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

Раніше представник Білого дому підтвердив, що США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Йдеться про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати. 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що військова допомога ЄС Україні не включатиме фінансування поставок винищувачів.

Україна наполягає, щоб ЄС, США, Канада та Британія запровадили нові санкції проти РФ та негайно надали Україні бойові літаки.

Теми: СШАвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Яворівському полігоні вже 35 загиблих

відеоОкупанти заборонили мелітопольцям мітинги, ті відповіли традиційно: агресор - нах#й

Закрийте небо: Резніков звернувся до НАТО після атаки на Яворівський полігон

В результаті удару по Яворівському полігону загинули 9, постраждали 57 людей

Росіяни викрали мера Дніпрорудного: це вже вдруге у Запорізькій області 

виправлено В Україні відкриваються 10 гуманітарних коридорів

Усі новини...
США
Блінкен: українська влада має план дій у разі, якщо Зеленський буде вбитий
Блінкен прокоментував переговори з Польщею про передачу Україні винищувачів
Громадяни США повинні негайно виїхати з Росії – Держдеп
Останні новини
13:22
фотоКиянин видавав себе за жінку, щоб втекти до Румунії
13:21
Купівля та продаж квартир під час війни заборонені – рієлтори
13:06
фото, відео У Херсоні тисячі людей вийшли на мітинг проти окупанта
12:45
ОП про перемовини: 4 раунд пройде днями, обговорюється компенсація від Росії за руйнування
12:44
На Яворівському полігоні вже 35 загиблих
12:44
Президент Польщі: застосування Росією хімічної зброї може спричинити втручання НАТО
12:36
Шмигаль розповів, скільки газу залишилось у сховищах
12:32
відеоРосіяни виходять на акції проти війни з Україною, поліція - пакує
12:25
Путін сховав у Калінінграді свою яхту, що втекла з Гамбурга
12:24
Міськрада Мелітополя називає в.о мера від окупантів державною зрадницею
Усі новини...