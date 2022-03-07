Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Ми не пробачимо, і замість прощеного буде судний день

Понеділок, 7 березня 2022, 00:50

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у Прощену Неділю Україна не пробачає і ніколи не пробачить російських окупантів.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні Прощена неділя, день, коли ми завжди просили пробачення один в одного, у всіх людей, у Бога. Але сьогодні, здається, багато хто не згадав взагалі про цей день. Не згадав обов’язкові слова "пробач мені" і обов’язкову відповідь "Бог пробачить". Здається, ці слова втратили сьогодні сенс, принаймні частково. Після всього, що ми пережили.

Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, не пробачимо ракети, яку наша ППО збила сьогодні над Охматдитом, і ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, по наших людях, дітях. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію інфраструктури, сотні жертв, тисячі й тисячі страждань, і Бог не пробачить – ні сьогодні, ні завтра, ніколи.

І замість прощеного буде судний день, я впевнений в цьому".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео"Бердянськ – це Україна": в окупованому місті мітингують тисячі людей

Окупанти вбили журналіста The New York Times в Ірпені

фото, відео, доповнено від 13:06У Херсоні тисячі людей вийшли на мітинг проти окупанта, росіяни відкрили вогонь

ОП про перемовини: 4 раунд пройде днями, обговорюється компенсація від Росії за руйнування

На Яворівському полігоні вже 35 загиблих

відеоРосіяни виходять на акції проти війни з Україною, поліція - пакує

Усі новини...
Останні новини
15:35
Голова Мінфіну РФ: втратили доступ до половини своїх золотовалютних резервів
15:16
Папа Римський публічно закликав РФ "припинити різанину" у Маріуполі
15:11
Відтепер в національному роумінгу можна користуватись мобільним інтернетом: інструкція
14:58
фото, відео"Бердянськ – це Україна": в окупованому місті мітингують тисячі людей
14:57
Індія переносить посольство зі Львова до Польщі
14:56
Поранені військові на Львівщині потребують допомоги: як підтримати
14:47
Пивний гігант AB InBev відмовився від надходжень з російського ринку
14:47
Окупанти вбили журналіста The New York Times в Ірпені
14:44
"Де загиблі вороги?": Міноборони пояснило, чому застигли 12 тисяч
14:32
У Сербії проурядове видання розповідає про "українських нацистів", які "бомблять Маріуполь"
Усі новини...