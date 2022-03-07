Зеленський: Ми не пробачимо, і замість прощеного буде судний день

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у Прощену Неділю Україна не пробачає і ніколи не пробачить російських окупантів.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні Прощена неділя, день, коли ми завжди просили пробачення один в одного, у всіх людей, у Бога. Але сьогодні, здається, багато хто не згадав взагалі про цей день. Не згадав обов’язкові слова "пробач мені" і обов’язкову відповідь "Бог пробачить". Здається, ці слова втратили сьогодні сенс, принаймні частково. Після всього, що ми пережили.

Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, не пробачимо ракети, яку наша ППО збила сьогодні над Охматдитом, і ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, по наших людях, дітях. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію інфраструктури, сотні жертв, тисячі й тисячі страждань, і Бог не пробачить – ні сьогодні, ні завтра, ніколи.

І замість прощеного буде судний день, я впевнений в цьому".