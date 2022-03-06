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В Україні з'явилися нові міста-герої

Альона Мазуренко Неділя, 6 березня 2022, 21:58
В Україні з'явилися нові міста-герої
фото: Херсонська ОДА

Президент Володимир Зеленський надав статус міст-героїв тим містам, які найбільше постраждали від російської навали.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було.

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Коли перемогли іншу навалу, але схожу навалу. Інше вторгення, але не менш жорстоке вторгення.

Містами-героями стануть:

  • Харків.
  • Чернігів.
  • Маріуполь.
  • Херсон.
  • Гостомель.
  • Волноваха".

Деталі: Крім того, президент нагородив орденами мужності мерів цих міст та орденани Богдана Хмельницького (третього ступеня) голів деяких обласних адміністрацій. 

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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