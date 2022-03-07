В Україні з'явилися нові міста-герої

Президент Володимир Зеленський надав статус міст-героїв тим містам, які найбільше постраждали від російської навали.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було.

Коли перемогли іншу навалу, але схожу навалу. Інше вторгення, але не менш жорстоке вторгення.

Містами-героями стануть: