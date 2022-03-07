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В Україні з'явилися нові міста-герої

Мазуренко Альона Понеділок, 7 березня 2022, 00:58

Президент Володимир Зеленський надав статус міст-героїв тим містам, які найбільше постраждали від російської навали.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було.

Коли перемогли іншу навалу, але схожу навалу. Інше вторгення, але не менш жорстоке вторгення.

Містами-героями стануть:

  • Харків.
  • Чернігів.
  • Маріуполь.
  • Херсон.
  • Гостомель.
  • Волноваха".

Теми: війнаРосіяУкраїна
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