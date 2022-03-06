Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент нагородив голів ОДА і мерів за героїчну оборону від РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 6 березня 2022, 22:18
Президент нагородив голів ОДА і мерів за героїчну оборону від РФ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами голів ОДА і мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад.

Джерело: звернення президента

Реклама:

Дослівно: "Сьогодні я ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад".

Деталі: Орденом Богдана Хмельницького Третього Ступеня нагороджено:

  • Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.
  • Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.
  • Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.
  • Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.
  • Голова Чернігівської ОДА Чаус Вʼячеслав Анатолійович.
  • Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.

Орденом Мужності нагороджено:

ВІДЕО ДНЯ
  • Мер Харкова Терехов Ігор Олександрович.
  • Мер Миколаїва Сенкевич Олександр Федорович.
  • Мер Чернігова Атрошенко Владислав Анатолійович.
  • Мер Сум Лисенко Олександр Миколайович.
  • Мер Херсону Колихаєв Ігор Вікторович.
  • Мер Мелітополя Федоров Іван Сергійович.
  • Мер Нової Каховки Коваленко Володимир Іванович.

Зеленський також надав статус міст-героїв тим містам, які найбільше постраждали від російської навали.

Теми: Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський збирав військовий кабінет: Без деталей, але ворог їх відчує
Вже у вересні має бути рішення щодо відкриття реєстру декларацій – Зеленський
Оприлюднено пропозиції Зеленського до ветованого законопроєкту про відновлення декларування
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: