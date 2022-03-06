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Українців закликають не поширювати відео роботи системи ППО

Неділя, 6 березня 2022, 22:30

Українців закликають не знімати та не поширювати фото/відео роботи української системи протиповітряної оборони, адже це допомагає демаскувати системи ППО. 

Джерело: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook

Дослівно: "Ефективна протиповітряна оборона — коли ворог про неї не знає та немає уявлення звідки "прилетить". Тому не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО".

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Деталі: У Держспецзв’язку пояснили, що публікування відео знижує захист наших же міст, а ефективна ППО навпаки рятує наші наші життя та наші будинки. 

Теми: війна
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