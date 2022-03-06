У Празі вулицю Руську "перейменували" на послання військовому кораблю

У Празі активісти "перейменували" вулицю Ruská (Руська), дописавши до неї кілька слів, щоб вийшло знамените послання українських прикордонників до російського військового корабля.

Про це пише чеське російськомовне видання Vinegret, повідомляє "Європейська правда".

Чеською мовою воно звучить так: "Ruská válečné lodi, jdi do prdele". Що перекладається як "Російський військовий корабель, іди нах*й".

Реклама:

Самі навігаційні таблички ніхто не змінював – активісти просто наклеїли на них наклейки, виконані тим самим кольором та шрифтом, що й оригінал.

Причому "оновлення" зазнали всі таблички з назвою цієї вулиці в районі.

Муніципальна влада поки що ніяк не відреагувала на ситуацію. Швидше за все, вона не поспішатиме з видаленням наклейок, як не поспішає повертати колишній вигляд вказівникам з назвою вулиці Moskevská, яка знаходиться в тому ж районі.

ВІДЕО ДНЯ

Декілька днів тому невідомі наклеїли на них наклейки у формі прапора України.

Нагадаємо, чеське місто Плзень перейменувало одну з центральних вулиць на Українську, а також перерахувало мільйон чеських крон (близько 39 тисяч євро) на допомогу Збройним силам.

Як вже повідомлялося, посольство України в Празі, Міністерство оборони Чехії, оборонна і безпекова промисловість країни та інші державні установи запустили систему негайної закупівлі та доставки військової техніки в Україну.

Для закупівлі військової допомоги посольство України в Празі розпочало публічний збір та створило спеціальний банківський рахунок, на який громадськість може надсилати фінансові пожертви.