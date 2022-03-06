11 день війни: в РНБО показали мапу місць, які тимчасово контролює РФ

Російські загарбники замість кількаденного бліцкригу отримали потужний опір України, тому тимчасово контролюють лише дороги і деякі населені пункти.

Джерело: центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram

Деталі: У відомстві пояснили, що російські окупанти не контролюють території – замість цього вони тимчасово контролюють дороги і деякі населені пункти.

Дослівно: "Представлена Нейтаном Русером з ASPI Cyber Policy карта відображає найбільш актуальну і коректну інформацію - без маніпуляцій щодо території".

Мапа тимчасово окупованих ворогом доріг та міст

Довідка: Нейтан Русер – експерт, що аналізує супутникові дані і відкриті дані в Австралійському інституті стратегічної політики (ASPI).