11 день війни: в РНБО показали мапу місць, які тимчасово контролює РФ
Неділя, 6 березня 2022, 22:38
Російські загарбники замість кількаденного бліцкригу отримали потужний опір України, тому тимчасово контролюють лише дороги і деякі населені пункти.
Джерело: центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram
Деталі: У відомстві пояснили, що російські окупанти не контролюють території – замість цього вони тимчасово контролюють дороги і деякі населені пункти.
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Дослівно: "Представлена Нейтаном Русером з ASPI Cyber Policy карта відображає найбільш актуальну і коректну інформацію - без маніпуляцій щодо території".
Довідка: Нейтан Русер – експерт, що аналізує супутникові дані і відкриті дані в Австралійському інституті стратегічної політики (ASPI).