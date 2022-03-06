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Ми готові обговорювати моделі безпеки поза НАТО – Арахамія

Денис КарловськийНеділя, 6 березня 2022, 22:55
Ми готові обговорювати моделі безпеки поза НАТО – Арахамія
Прапори України і НАТО. фото: МЗС України

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна готова розглядати спільно з міжнародними партнерами гарантії безпеки поза членством у Північноатлантичному альянсі.

Джерело: інтерв’ю Арахамії для американського телеканалу Fox News

Пряма мова Арахамії: "Відповідь, яку ми маємо від країн НАТО, полягає в тому, що вони не готові навіть обговорювати наше членство в НАТО, принаймні точно не в найближчі 5-10 років. Ми не будемо боротися за подання заявки до НАТО, ми будемо битися за результат, а не процес.

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Ми готові обговорювати деякі моделі, які не передбачають участі НАТО. Наприклад, можуть бути прямі гарантії безпеки від різних країн, наприклад, США, Китаю, Великої Британії, можливо, Німеччини й Франції. Ми готові обговорювати ці речі в широкому колі, не лише у двосторонніх перемовинах з Росією, але також із іншими партнерами".

Деталі: Арахамія заявив, що Україна не готова до жодних компромісів на перемовинах стосовно своєї територіальної цілісності. Він запевнив, що жодні представники України не погодяться на поступки щодо територій, включно з окупованим Кримом. 

Арахамія пояснив, що Україна сподівалась на НАТО, аби воно запровадило "безпольотну зону", тому що російська військова авіація за кількістю і бойовою потужністю переважає спроможність протиповітряної оборони України. Він додав, що в перші дні повномасштабної війни російські окупанти зуміли знищити чимало елементів протиповітряної оборони України.

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Наразі українські військові перехопили тактичну ініціативу на землі, але залишаються вразливими з неба, так само як і цивільні в містах і селах. Він закликав країни-члени НАТО надати сучасні засоби протиповітряної оборони, якщо вони не готові поділитися своїми винищувачами.

Довідково: У Конституції України закріплено незворотність євроатлантичного курсу України. 

Передісторія: 

  • Однією з вимог Путіна для припинення війни з Україною є гарантування нейтрального статусу України – тобто позбавлення її перспективи членства в Північноатлантичному альянсі. Крім того, Кремль вимагає визнання від України російської окупації Криму, частин Донецької та Луганської областей, а також повернення сучасних форм озброєння, наданих західними партнерами України.
  • Українські соціологи зафіксували рекордний рівень підтримки вступу України до НАТО серед громадян України після початку повномасштабної війни Росії проти України – понад 75%.
  • Згідно з опитуванням, понад 70% американців підтримують запровадження "безпольотної зони" над Україною.
  • У п’ятницю 4 березня президент Володимир Зеленський жорстко розкритикував очільників НАТО за відмову запровадження "безпольотної зони" в небі над Україною. Він сказав, що Альянс роз’єднаний, слабкий і не здатний захистити світ від свавільної збройної агресії.

Теми: НАТОРосіяАрахаміявійна
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