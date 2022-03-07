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Мільйон біженців виїхали з України до Польщі

"Європейська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 00:22

Кількість людей, які втекли від бойових дій в Україні та вирушили до Польщі, перевищила мільйон людей.

Про це заявила Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".

"Сьогодні о 20:00 кількість людей, які втекли з України до Польщі, перевищила мільйон. Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх будинків", — написали у Твіттері польські прикордонники разом із фотографією біженців, які перетинають кордон.

"Ви в безпеці", - додали прикордонники.

У неділю верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.повідомив, що за останні 10 днів понад 1,5 млн людей втекли з України до сусідніх країн, рятуючись від розв’язаної Росією війни.

Нагадаємо, Європейський Союз надає 500 млн євро у якості першого траншу гуманітарної допомоги українцям.

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Як повідомлялося, ЄС ухвалив механізм захисту українських біженців без подання на притулок.

Теми: УкраїнаПольщабіженці
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