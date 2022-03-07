Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда: Немає жодних ознак, що росіяни готові до штурму Києва

Анастасія КалатурПонеділок, 7 березня 2022, 04:20
ФОТО: GETTY

Польський президент Анджей Дуда розмовляв з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Анджей Дуда в Twitter

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський розповів мені, що під Києвом постійно накопичувалися російські війська та техніка. Але немає жодних ознак ентузіазму чи готовності до штурму. З іншого боку, захисники готові до бою і мають велику мотивацію, щоб дати відсіч ворогові.

Підтримайте Україну!".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ДудаПольща
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українці, чиє житло постраждало від окупантів, зможуть подати заявку на відшкодування в "Дії"

Росія своїми фейками, ймовірно, готує підґрунтя для застосування хімічної зброї – Британія

ВІДЕОЗСУ захопили в полон 21-річного строковика-окупанта

доповненоВ окупованому Бердянську мешканцям обіцяють російські паспорти і списання боргів

доповненоРяд військових РФ вирішили лишитися в Україні: у Росії на них приходять похоронки

інфографікаУкраїнці не згодні на умови Путіна, особливо щодо Криму й Донбасу – опитування

Усі новини...
Дуда
Дуда: Україна повинна мати доступ до коштів ЄС для своєї відбудови
Президент Польщі запропонував провести зустріч Україна-НАТО на вищому рівні
Між президентами України і Польщі створять спеціальний канал зв’язку
Останні новини
23:29
У РФ обурені, що TikTok обмежив відео з Путіним, вимагають пояснень
23:24
Росіяни скинули бомби на селище в Бучанському районі: загинула дівчина, є поранені
23:21
Роспропаганда виправдовує авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі 
23:17
США не підтримують передачу винищувачів Україні - Пентагон
23:15
Кабмін викупить річний запас зерна та інших продуктів в резерв
23:12
В ОП спростували черговий фейк про те, що втекли з Києва
23:12
відеоМер Маріуполя, де обстріляли пологовий будинок, благає закрити небо над Україною
23:00
Без "Гри престолів" та "Матриці": телегігант WarnerMedia зупиняє роботу в РФ
22:45
У "Дії" з’явиться новий документ замість паспорта
22:44
ІНФОГРАФІКА90% українців вважають, що НАТО повинне закрити небо над Україною 
Усі новини...