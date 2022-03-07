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Дуда: Немає жодних ознак, що росіяни готові до штурму Києва

Анастасія КалатурПонеділок, 7 березня 2022, 03:20
Дуда: Немає жодних ознак, що росіяни готові до штурму Києва
ФОТО: GETTY

Польський президент Анджей Дуда розмовляв з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Анджей Дуда в Twitter

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський розповів мені, що під Києвом постійно накопичувалися російські війська та техніка. Але немає жодних ознак ентузіазму чи готовності до штурму. З іншого боку, захисники готові до бою і мають велику мотивацію, щоб дати відсіч ворогові.

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Теми: ДудаПольща
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