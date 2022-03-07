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"Русский корабль" все ж таки пішов на#уй біля Одеси - речник оперштабу

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 08:32
Русский корабль все ж таки пішов на#уй біля Одеси - речник оперштабу
Зоя, 9 років

В Оперативному штабі Одеської обласної військової адміністрації кажуть, що поблизу Одеси знищено російський корабель.

Джерело: речник штабу Сергій Братчук у Facebook

Пряма мова: "Увага, Одеса! "Русский корабль" все ж таки пішов на#уй! У ворога втрати. Мінус один ворожий корабель".

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Деталі: Подробиць події наразі немає.

ВМС ЗСУ поширили відео в соцмережах, зазначивши, що підрозділи морської піхоти, що захищають Одещину, вразили ворожий корабель, але теж без подробиць.

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Теми: війнаОдеса
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