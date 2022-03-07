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МОЗ вкотре спростовує російські фейки про "військово-біологічні програми"

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 10:41
МОЗ вкотре спростовує російські фейки про військово-біологічні програми

Міністерство охорони здоров’я спростовує поширену в російських пропагандистських ЗМІ інформацію про начебто "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, що фінансується за кошти Міноборони США".

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема спростовується дезінформація про "знищення особливо небезпечних патогенів" у Полтавському та Харківському центрах контролю та профілактики захворювань (ЦКПХ).

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Дослівно: "Вкотре наголошуємо, що на території України немає "американських лабораторій". Усі лабораторні спроможності, які існують в Україні, виконують єдину загальну мету - індикація та ідентифікація збудників інфекційних хвороб, що мають значний епідемічний потенціал та/або міжнародне значення та підпадають під регуляцію міжнародних медико-санітарних правил.

Також Міністерство охорони здоров'я України звертає увагу, що в оприлюднених документах, немає жодного особливо-небезпечного штаму, про які так активно розповідають ЗМІ агресора".

Чому це важливо: Аби виправдати віроломний напад на Україну, розгорнутий президентом РФ В.Путіним, російська пропаганда використовує фейки то про "розробку в Україні ядерної зброї", то про "керовані Заходом лабораторії з розробки біологічної зброї", які не мають під собою жодного підгрунтя.

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Теми: МОЗвійнапропагандаРосія
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