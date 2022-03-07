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Варвари ХХІ століття: армія РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 будинків

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 15:28

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав російську армію варварами, які не вміють воювати проти військових, зате знаються на тому, як вбивати мирних громадян.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів.

Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян".

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Теми: війна
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