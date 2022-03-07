Варвари ХХІ століття: армія РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 будинків

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав російську армію варварами, які не вміють воювати проти військових, зате знаються на тому, як вбивати мирних громадян.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів.

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Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян".